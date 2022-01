Λέσβος

Μυτιλήνη: Επίθεση με γροθιές σε σκύλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργή για τις σκληρές εικόνες σε δρόμο του νησιού

Ένα απίστευτο περιστατικό μίας αρρωστημένης επίθεσης με γροθιές απέναντι σε ένα σκυλάκι συνέβη στη Μυτιλήνη.

Άνδρας σταμάτησε ξαφνικά στη μέση του δρόμου και άρχισε να χτυπάει βάναυσα τον σκύλο του. Μόνο που τα όσα έκανε δεν άφησαν απαθείς τους αυτόπτες μάρτυρες. Ειδοποίησαν την αστυνομία και ύστερα από λίγο, βρέθηκε με χειροπέδες.

Συνελήφθη στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, ένας Έλληνας κάτοικος του νησιού. Σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της βάναυσης μεταχείρισης σκύλου.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς βρισκόμενος σε δημοτική οδό στην πόλη της Μυτιλήνης, χτύπησε με τα χέρια του σκύλο ιδιοκτησίας του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκε και προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Flurona - Αργεντινή: Τρίχρονο αγόρι το πρώτο κρούσμα

Λάρισα: Δίχρονη κατάπιε.. χλωρίνη!

Θεσσαλονίκη – ομαδικός βιασμός: Συγκινημένη από τη συμπαράσταση του κόσμου η Γεωργία