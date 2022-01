Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Ψιλικατζίδικο: νέα ληστεία, 78 ημέρες μετά την φονική επίθεση

Στόχος κακοποιού έγινε και πάλι το κατάστημα, στο οποίο έχασε την ζωή του ο άτυχος υπάλληλος, που δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι.

Στο στόχαστρο ληστή βρέθηκε και πάλι το ψιλικατζίδικο της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 111, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για το ψιλικατζίδικο, στο οποίο τον περασμένο Νοέμβριο ένας ληστής πυροβόλησε στο κεφάλι τον 44χρονο υπάλληλο, ο οποίος έχασε την ζωή του.

Οι δύο δράστες, που συνελήφθησαν, έχουν οδηγηθεί στην φυλακή.

Περίπου στις 22:00 του Σαββάτου, ένα άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου εισέβαλε στο κατάστημα. Απειλώντας την 21χρονη υπάλληλο με μαχαίρι ζήτησε και πήρε το ποσό των 60 ευρώ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο δράστης έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Η υπάλληλος ειδοποίησε την Αστυνομία και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

