Κρήτη: θρίλερ με νεκρό άνδρα στο Ρέθυμνο

Το τραγικό περιστατικό έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία.

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 72χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Αλφά Γεροποτάμου, στον Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο έπειτα από πυρκαγιά.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που ενημερώθηκε από την αστυνομία για τον νεκρό άνδρα.

Για την ώρα, δεν έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατος του ηλικιωμένου προήλθε από τις αναθυμιάσεις ή προηγήθηκε της φωτιάς.

Φώς αναμένεται να ρίξει στα αίτια θανάτου του άνδρα η διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής.

Δεν είναι λίγα τα περιστατικά τον τελευταίο καιρό που άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν μέσα στα σπίτια τους, όπως είχε γίνει λίγες μέρες νωρίτερα με το ηλικιωμένο ζευγάρι στο Ηράκλειο.

Πηγή: cretalive.gr

