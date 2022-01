Ξάνθη

Τροχαίο: νεκρή συνεπιβάτιδα από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων

Σοβαρά τραυματισμένος διακομίστηκε στο νοσοκομείο και ο ένας από τους δύο οδηγούς.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Ξάνθη, επί της οδού Λεωφόρου Στρατού, κοντά στην είσοδο για την περιοχή του οικισμού του Δροσερού.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από ακόμη αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων ήταν τόσο σφοδρή που δύο άτομα εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η επέμβαση πέντε πυροσβεστών που έσπευσαν με δύο οχήματα στο σημείο του τροχαίου, προκειμένου να απεγκλωβιστούν.

Δυστυχώς, από τα δύο άτομα που τραυματισμένα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης υπέκυψε στα τραύματα του. Πρόκειται για την επιβάτιδα του ενός οχήματος. Ο έτερος τραυματίας είναι ένας εκ των δύο οδηγών των οχημάτων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Αστυνομία.

