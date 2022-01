Σέρρες

Σέρρες - Απόπειρα βιασμού: χειροπέδες σε δύο άντρες

Η περιγραφή που προκαλεί σοκ και η καταγγελία της γυναίκας, οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών και την σύλληψη των ανδρών.

Δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 24 ετών, συνελήφθησαν χθες το βράδυ σε περιοχή των Σερρών για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση από κοινού.

Είχε προηγηθεί η καταγγελία μιας 20χρονης γυναίκας, χάρη στην οποία εντοπίστηκαν άμεσα οι άνδρες αυτοί.

Όπως ανέφερε η γυναίκα, προσπάθησαν με τη χρήση βίας να την εξαναγκάσουν σε γενετήσιες πράξεις, μέσα σε όχημα με το οποίο κινούνταν από τη Θεσσαλονίκη προς τις Σέρρες.

Η 20χρονη βγήκε από το αμάξι, κατευθύνθηκε προς τα διόδια και ενημέρωσε τις Αρχές.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο νεαρούς για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση από κοινού.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, είναι πλέον αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη.

