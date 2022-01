Κυκλάδες

"Ελπίδα": Χιονοπόλεμος σε κατάστρωμα πλοίου (βίντεο)

Στιγμές πρωτόγνωρες για τους επιβάτες του πλοίου. Σε πλωτό... χιονοδρομικό μετατράπηκε το κατάστρωμα.

Η κακοκαιρία Ελπίδα έχει κάνει από εχθές αισθητή την παρουσία της στις περισσότερες περιοχές, με τα νησιά του Αιγαίου και συγκεκριμένα τις Κυκλάδες να έχουν ντυθεί στα λευκά και να χαρίζουν μαγικές εικόνες.

Ακόμη πιο σπάνια εικόνα από τα χιόνια σε παραλίες νησιών, ήταν και η μαγική εικόνα που είδαν οι επιβάτες του πλοίου ”ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π" με προορισμό την Τήνο.

Λίγο έξω από την Άνδρο, η πυκνή χιονόπτωση είχε στρώσει το κατάστρωμα του πλοίου με μικρούς και μεγάλους να διασκεδάζουν με την καθόλου συνηθισμένη περίπτωση και να παίζουν ακόμη και χιονοπόλεμο!

