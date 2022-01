Εύβοια

Χαλκίδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Τι αναφέρει σε ανακοινωσή της η Πυροσβεστική. Διερευνώνται τα αίτια θανάτου της γυναίκας.

Γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την Πυροσβεστική, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε οικία στην οδό Μαργαρίτη στα Λιβάδια Χαλκίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σπίτι είχε προηγηθεί πυρκαγιά ωστόσο η γυναίκα δεν έφερε εγκαύματα. Πρόκειται για συμβάν που η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε 05:25 σήμερα το πρωί και στο σημείο έφτασε με 5 πυροσβέστες και 2 οχήματα. Ωστόσο, επειδή υπήρχε αρκετός καπνός στο σημείο δεν κατάφεραν να κάνουν κάποια επέμβαση.

Όσον αφορά τα αίτια, διενεργείται προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

