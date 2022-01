Ηλεία

Κορονοϊός - Πύργος: Λεχώνα έφυγε από το νοσοκομείο και πέθανε στο σπίτι της

Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα 8 παιδιών. Έφυγε από το νοσοκομείο αμέσως μετά τη γέννα.

Μια γυναίκα, μητέρα οκτώ παιδιών, από τον Πύργο νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών θετική στον κορονοϊό, όπου είχε πάει για να γεννήσει.

Μετά τη γέννηση του παιδιού της, με δική της πρωτοβουλία έφυγε από το νοσοκομείο του Ρίου, χωρίς να την αντιληφθούν οι γιατροί και επέστρεψε στο σπίτι της στον Πύργο. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και κατέληξε.

Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα ο πατέρας της άτυχης γυναίκας, βρέθηκε σε κακή κατάσταση έξω από το Δημαρχείο του Πύργου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πύργου κάλεσαν την Αστυνομία για να επιληφθεί της κατάστασης.

