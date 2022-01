Ηράκλειο

“Ελπίδα” – Ηράκλειο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο οικογενειών

Συναγερμός σήμανε στην ΕΜΑΚ για δύο οικογένειες που αποκλείστηκαν από την κακοκαιρία Ελπίς στο Ηράκλειο Κρήτης.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού εννέα ατόμων που με δύο οχήματα επιχειρούσαν να μετακινηθούν από κατάλυμα όπου διέμεναν στο Λιβάδι του Δήμου Μαλεβιζίου πάνω από το χωριό Κρουσώνας, έστησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με την συμμετοχή δύναμης της ΕΜΑΚ με 7 άνδρες και ένα ερπυστριοφόρο όχημα.

Η επιχείρηση διήρκησε δύο περίπου ώρες και οι τέσσερις ενήλικες μαζί με τα πέντε ανήλικα παιδιά, επετεύχθη να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο στον Κρουσώνα.

Τα εννέα άτομα που διέμεναν στο κατάλυμα σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία θέλησαν να μετακινηθούν και να προλάβουν την επιδείνωση του καιρού, καθώς ένα από τα απιδιά ένιωθε μια αδιαθεσία.

Το πυκνό χιόνι που είχε στρωθεί στην περιοχή, ακινητοποίησε τα οχήματα των οποίων οι επιβάτες βλέποντας ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν, κάλεσαν σε βοήθεια.

Πάντως την ίδια ώρα ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, κάλεσε για μία ακόμη φορά τους πολίτες να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα τις ώρες που τα καιρικά φαινόμενα θα βρίσκονται σε επιδείνωση.?

πηγή: creta24.gr

