Λιβαδειά - “Ελπίδα”: Σιδηροδρομικό ατύχημα με τραυματίες

Σύγκρουση τρένου με μηχανή του ΟΣΕ. Πληροφορίες για τραυματίες.

Μία ολόκληρη επιχείρηση εξελίσσεται αυτή την ώρα για να μεταφέρουν την αμαξοστοιχία από το σημείο όπου ήταν ακινητοποιημένη μέχρι το σταθμό της Δαύλειας, έτσι ώστε να μπορέσει η πυροσβεστική και ΕΚΑΒ να προσεγγίσουν για να μεταφέρουν τους τραυματίες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για το τρένο με αριθμό 54 που κατευθύνονταν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και το οποίο αναχώρησε από την Αθήνα στις 12:15 το μεσημέρι. Το συγκεκριμένο τρένο ακινητοποιήθηκε για πολλές ώρες στον σταθμό της Λιβαδειάς, καθώς έπαθε βλάβη από τα πολλά χιόνια στο μπροστινό τμήμα του, με συνέπεια να χρειαστεί να μετακινηθούν εκεί ειδικά συνεργεία του ΟΣΕ να αποκαταστήσουν τη βλάβη, για να μπορέσει να προχωρήσει.

Παρά το γεγονός ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη λίγα χιλιόμετρα μετά το σταθμό της Λιβαδειάς, το τρένο ακινητοποιήθηκε πάλι, καθώς είχε όγκους χιονιού μπροστά του, που δεν του επέτρεπαν να κινηθεί. Ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι τότε κλήθηκε μία μηχανή από το σταθμό της Οινόης να κατευθυνθεί στην πίσω πλευρά του τρένου για να το βοηθήσει, έτσι ώστε να ξεπεράσει τα εμπόδια και να συνεχίσει την πορεία του.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν η μηχανή πλησίασε στο τελευταίο βαγόνι έπεσε με δύναμη πάνω σε αυτό, χωρίς να μπορεί μέχρι στιγμής να δοθεί κάποια εξήγηση. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε σαν συνέπεια να τραυματιστούν 6 επιβάτες, να τραυματιστεί ο μηχανοδηγός της μηχανής αλλά και δύο ακόμη εργαζόμενοι που βρίσκονταν εκεί για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Αυτή τη στιγμή, δυνάμεις της πυροσβεστικής κατευθύνονται στο σταθμό της Δαύλειας που βρίσκεται ανάμεσα σε Λιβαδειά και Τιθορέα. Εκεί μεταφέρεται και η αμαξοστοιχία, καθώς είναι το μοναδικό σημείο όπου θα μπορέσουν να την προσεγγίσουν τα σωστικά συνεργεία για να μεταφέρουν τους τραυματίες.

Στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς έχει σημάνει συναγερμός, αφού ακόμη δεν έχουν σαφή εικόνα για το τι ακριβώς τραύματα φέρουν τα συγκεκριμένα άτομα. Οι πρώτες πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, αλλά κάνουν λόγο για ελαφρά τραυματίες

