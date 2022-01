Χανιά

"Ελπίδα" - Χανιά: Εγκατάλειψη πλοίου - Έσπασε στα δύο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τι κατάσταση είναι η υγεία του πληρώματος. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του καπετάνιου.

Εξελίξεις υπάρχουν στο περιστατικό με το πλοίο που κόπηκε στα δύο στον κόλπο Κισσάμου.

Πιο συγκεκριμένα σε εγκατάλειψη του φορτηγού πλοίου με σημαία Κομόρες, που προσάραξε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Κισσάμου στην Κρήτη, προχώρησε το 10 μελές πλήρωμά του. Οι επιβαίνοντες του πλοίου επιβιβάστηκαν σε σωσίβια σχεδία και με τη συνδρομή ομάδας διάσωσης "jet ski" οδηγήθηκαν στη ξηρά, όλοι καλά στην υγεία τους.

Σημειώνεται ότι ο πλοίαρχος του πλοίου έχει αιτηθεί νωρίτερα εγκατάλειψη. Το πλοίο είναι έμφορτο με σίδηρο και είχε αναχωρήσει από λιμάνι της Τουρκίας με προορισμό τη Λιβύη.

Από την προσάραξη του πλοίου δεν έχει προκληθεί θαλάσσια ρύπανση, ενώ στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι που φθάνουν τα 8 μποφόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” - Σχολεία: Χωρίς τηλεκπαίδευση την Τρίτη

“Ελπίδα” – Πρόεδρος τεχνικών ΔΕΗ: Θα φτιάξουμε τις βλάβες όταν ανοίξουν οι δρόμοι

“Ελπίδα” – Πατούλης στον ΑΝΤ1 : μπήκε βίαια ο καιρός στην Αττική