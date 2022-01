Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεαρός σκότωσε τον πατέρα του

Τα πρώτα στοιχεία για το έγκλημα που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τρίτης.

Νεκρός από τα χέρια του γιου του φαίνεται πως έπεσε ο 56χρονος, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του, στα Κύμινα Θεσσαλονίκης.

Ο 23χρονος δράστης φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον πατέρα του, ύστερα από μεταξύ τους καβγά που προηγήθηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος στη συνέχεια μετέβη με αυτοκίνητο στο αστυνομικό τμήμα Νέων Μουδανιών, στη Χαλκιδική, όπου αποκάλυψε το φονικό.

Άμεσα ενημερώθηκαν το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και ιατροδικαστής. Ο 23χρονος κρατείται και ανακρίνεται.

Την ώρα του εγκλήματος, η μητέρα του 23χρονου και σύζυγος του 56χρονου έλειπε από το σπίτι.

Πηγή: thestival.gr

