Πατροκτονία στην Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 24χρονος

Ο νεαρός σκότωσε τον πατέρα του με μαχαίρι. Ο καβγάς που οδήγησε στην οικογενειακή τραγωδία.

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο νεαρός που συνελήφθη ως δράστης της δολοφονίας του 56χρονου πατέρα του, στα Κύμινα Θεσσαλονίκης. Ο συλληφθείς (24 ετών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση) κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία.

Σύμφωνα με πηγές που διερευνούν την υπόθεση, ο δράστης τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον πατέρα του ύστερα από καβγά που προηγήθηκε μεταξύ τους, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Κατά τις ίδιες πηγές, ο 24χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Μετά το φονικό, ο νεαρός μετέβη με αυτοκίνητο σε περιοχή της Χαλκιδικής, όπου προκάλεσε ζημιά σε βιτρίνα επιχείρησης και γι' αυτό τον λόγο προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα των Νέων Μουδανιών. Εξεταζόμενος εκεί από αστυνομικούς, αποκάλυψε ότι σκότωσε τον πατέρα του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και ιατροδικαστής για την εξέταση της σορού.

