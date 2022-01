Ηράκλειο

“Ελπίδα” - Ηράκλειο: Κτηνοτρόφος αγνοείται για δεύτερο 24ωρο

Σε εξέλιξη επιχείρηση με τη συμμετοχή ανδρών της ΕΜΑΚ αλλά και ερπυστριοφόρου οχήματος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση με τη συμμετοχή ανδρών της ΕΜΑΚ αλλά και ερπυστριοφόρου οχήματος, για τον εντοπισμό άνδρα ο οποίος φέρεται να είχε πάει στο ποιμνιοστάσιό του στη θέση Κατωφύγι του Δήμου Βιάννου στην Τοπική Κοινότητα Ξενιάκου Ηρακλείου και δεν έχει επιστρέψει για δεύτερο 24ωρο.

Η ενημέρωση από τους οικείους του, ενεργοποίησε τον μηχανισμό, που αυτήν την ώρα επιχειρεί σε ένα σημείο στο οποίο το χιόνι κάνει δύσκολη την προσπάθεια προσέγγισης στο ποιμνιοστάσιο.

Ο κτηνοτρόφος, έχει την μάντρα με τα ζώα του σε περιοχή στην περιοχή Άγιος Μανόλης, κοντά το Κατωφύγι, έφυγε χθες από το σπίτι του και δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα η σύζυγός του και ο αδερφός του να θορυβηθούν και να ειδοποιήσουν τις αρχές.

