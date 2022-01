Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ακυβέρνητο λεωφορείο έπεσε πάνω σε όχημα και δέντρα! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το λεωφορείο ξεκίνησε μια τρελή πορεία και σταμάτησε πάνω σε ένα δέντρο, αφού προηγουμένως συγκρούστηκε με ένα ταξί.

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα από την τρελή πορεία ενός ακυβέρνητου λεωφορείου το πρωί της Τετάρτης, στην οδό Βρυούλων, στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε ο οδηγός του ταξί που το ακυβέρνητο λεωφορείο έπεσε πάνω του, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για άγνωστο λόγο το λεωφορείο έφυγε στην κατηφόρα κι ο οδηγός του το κυνηγούσε τρέχοντας από πίσω.

Μετά την πρόσκρουση με το ταξί, το λεωφορείο άρχισε να πέφτει πάνω σε δέντρα και τελικά σταμάτησε την πορεία του πάνω σε ένα από αυτά.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 120 σημεία

“Ελπίδα”: Aegean και Olympic Air ακύρωσαν 33 πτήσεις την Τετάρτη

Καιρός - “Ελπίδα”: νεφώσεις, χιόνι και βοριάδες την Τετάρτη