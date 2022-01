Ηράκλειο

"Ελπίδα" - Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης κτηνοτρόφου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μεγάλη επιχείρηση των αρχών για τον κτηνοτρόφο στο Ηράκλειο. Πού εντοπίστηκε.

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 72χρονου κτηνοτρόφου δόθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο κτηνοτρόφος, που αγνοούνταν από την Παρασκευή, βρέθηκε στον χώρο του ποιμνιοστάσιου του, από πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, στη θέση Κατωφύγι του Δήμου Βιάννου στην Τοπική Κοινότητα Ξενιάκου Ηρακλείου, το οποίο βρίσκεται στα όρια μεταξύ των νομών Ηρακλείου - Λασιθίου.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, κ. Συριγωνάκη δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα πέρα από το ότι ήταν αδύνατο λόγω του χιονιού να μετακινηθεί.

Την κινητοποίηση για τον εντοπισμό του έκανε η οικογένειά του, καθώς ο κτηνοτρόφος είχε φύγει δυο περίπου μέρες πριν για το ορεινό σημείο, με σκοπό να φροντίσει τα ζώα του ενόψει της έντονης κακοκαιρίας "Ελπίδα".

Στην επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού του 72χρονου που διήρκησε τρεις ώρες, έλαβαν μέρος έξι άνδρες της ΕΜΑΚ και ένα ερπυστιοφόρο της Πυροσβεστικής.

Κλειστοί ακόμη αρκετοί δρόμοι στην Κρήτη

Κλειστά παραμένουν αυτήν την ώρα, σε ένα μεγάλο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κρήτης, σημεία στα οποία η έντονη χιονόπτωση καθιστά αδύνατη τη μετακίνηση των οχημάτων.

Σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στον νομό Χανίων, λόγω χιονόπτωσης και παγετού, είναι κλειστή η Επαρχιακή Οδός Φουρνέ-Θερίσσου στο τμήμα από την τοπική κοινότητα Θερίσσου έως την τοπική κοινότητα Ζούρβας, η Επαρχιακή οδός Χανίων-Κοντοπούλων-Θερίσσου στο τμήμα από την τοπική κοινότητα Θερίσσου έως την τοπική κοινότητα Δρακώνας Κεραμειών, η Οδός Βασιλείου Πούλακα στο τμήμα από την τοπική κοινότητα Περιβολίων έως την τοπική κοινότητα Θερίσσου και η Επαρχιακή οδός Χανίων-Ομαλού στο τμήμα από την τοπική κοινότητα Λάκκων έως Ομαλό. Επίσης, κλειστή λόγω καιρικών φαινομένων είναι η Επαρχιακή οδός Βρυσσών-Χώρας Σφακίων στο τμήμα από την τοπική κοινότητα Αλίκαμπου έως τη Χώρα Σφακίων, η Επαρχιακή Οδός Χανίων-Παλαιοχώρας στο τμήμα από την τοπική κοινότητα Βουκολιών έως την τοπική κοινότητα Καντάνου και η Επαρχιακή Οδός Χανίων-Σούγιας στο τμήμα από την τοπική κοινότητα Χλιαρού έως την τοπική κοινότητα Ροδοβάνι.

Στον νομό Ρεθύμνης κλειστή είναι από νωρίς το πρωί η Επαρχιακή Οδός Γερακαρίου (Δήμου Αμαρίου)-Σπηλίου (Δήμου Αγίου Βασιλείου), η Επαρχιακή Οδός Αμνάτος (Δήμου Ρεθύμνης)-Αρκάδι (Δήμου Ρεθύμνης), η Επαρχιακή Οδός Πατσός-Μέρωνα Δήμου Αμαρίου, η Επαρχιακή οδός Πρασσές-Πατσός Δήμου Αμαρίου, η Επαρχιακή Οδός Αργυρούπολης-Μυριοκέφαλα και Ασή Γωνία, η Επαρχιακή Οδός Ρεθύμνου-Σπηλίου από το ύψος των Αρμένων και η Επαρχιακή Οδός Γαράζου-Λιβαδίων-Χουμέρι-Ανώγεια.

Αρκετά σημεία και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού Ηρακλείου παραμένουν κλειστά, όπως η Επαρχιακή οδός Χερσονήσου-Οροπεδίου Λασιθίου στο ύψος της Δημοτικής Ενότητας Κράσι, η Επαρχιακή Οδός Γαζίου-Ανωγείων στο ύψος Δημοτικής Ενότητας Γωνιές (Δήμου Μαλεβιζίου), η Επαρχιακή Οδός Ηρακλείου-Μοιρών (από κόμβο Αγίας Βαρβάρας έως διασταύρωση Καστελλίου), η Eπαρχιακή οδός Ηρακλείου-Βιάννου (Άγιος Σώζοντας έως Πεζά), η Επαρχιακή Οδός Ηρακλείου-Αρκαλοχωρίου (από Δημοτική Ενότητα Πεζών έως την είσοδο του Αρκαλοχωρίου), η Επαρχιακή Οδός Ηρακλείου-Πύργου (από διασταύρωση Τεφελίου έως Λιγόρτυνο, και η Επαρχιακή Οδός Ηρακλείου προς Μάραθο-Δαμάστα (στη διασταύρωση Τυλίσσου-Μαράθου). Λόγω της χιονόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην Επαρχιακή Οδό Ηρακλείου-Βιάννου.

Σε ό,τι αφορά τον νομό Λασιθίου, σύμφωνα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, κλειστή παραμένει η Επαρχιακή Οδός Αγίου Νικολάου-Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου από την τοπική κοινότητα Δράσι μέχρι τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης και παγετού, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην Επαρχιακή Οδό Νεάπολης-Κουρούνες, την Επαρχιακή Οδό Ιεράπετρα-Μάλες, την Επαρχιακή Οδό Αγίου Νικολάου Κρούστα από Κριτσά προς Κρούστα Λασιθίου και την Επαρχιακή Οδό Σητείας από Λιθίνες προς Παπαγιαννάδες Λασιθίου.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται το έργο του εκχιονισμού στο οδικό δίκτυο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου όπου χιονίζει και η ανάγκη καθαρισμού των σημείων καθίσταται απαραίτητη. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Οροπεδίου, Γιάννη Στεφανάκη, η συνεχής επαφή με τους προέδρους των κοινοτήτων βοηθάει στην παρέμβαση σε σημεία που χρήσουν καθαρισμού, ενώ αυτήν την ώρα στο Οροπέδιο επιχειρούν δύο μηχανήματα εκχιονισμού τύπου «γκρέιντερ» και δύο φορτωτές.

Ο δήμαρχος έχει ζητήσει από τον Δήμο Χερσονήσου και την Περιφέρεια Κρήτης τη συνδρομή τους σε μηχανήματα για να επιχειρήσουν να απομακρύνουν τον μεγάλο όγκο χιονιού που έχει πέσει στο οδικό δίκτυο του δήμου από την βόρεια πλευρά στον δρόμο Σελί Αμπέλου προς Κέρά.

Εντός της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσει στο έργο μία αλατιέρα από την Περιφέρεια, ενώ χθες το βράδυ έριχνε αλάτι μέχρι αργά τη νύχτα η υπηρεσία του δήμου.

Ο κ. Στεφανάκης απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ζητούν βοήθεια στα τηλέφωνα 2844-340140 και 2844-022396 όλο το 24ωρο.

Σημειώνεται, ότι λόγω της πολύ δύσκολης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τη σφοδρή κακοκαιρία υπάρχουν διακοπές ρεύματος, ωστόσο γίνονται παρεμβάσεις από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται διαρκώς σταθμευμένο στον δήμο από την περασμένη Δευτέρα.

Επίσης, συνεργείο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου επιχειρεί να προσεγγίσει το Λασίθι από ανατολικά, ενώ εκχιονιστικά επιχειρούν αυτήν την ώρα στον επαρχιακό δρόμο Νεάπολη προς Οροπέδιο Λασιθίου στο ύψος των Ποταμιών.

Από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης γίνεται έκκληση προς όλους τους οδηγούς να περιορίσουν στο ελάχιστο τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία. Ακόμη, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Πηγή: neakriti.gr





Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα”: Aegean και Olympic Air ακύρωσαν 33 πτήσεις την Τετάρτη

Στύλοι Ολυμπίου Διός: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε κτήριο (εικόνες)

“Ελπίδα” - Μητσοτάκης: Υπουργικό συμβούλιο με φόντο την κακοκαιρία