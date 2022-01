Λασιθίου

Ενδοοικογενειακή βία - Κρήτη: Χτύπησε τη σύζυγό του και εξαφανίστηκε

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, έγινε γνωστό, αυτή τη φορά στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 59χρονος άνδρας μετά από καυγά που είχε με την 50χρονη σύζυγό του τη χτύπησε στο πρόσωπο και στη συνέχεια, δε δίστασε να... εξαφανιστεί.

Η 50χρονη απευθύνθυκε άμεσα στις αρχές και ενημέρωσε για όσα είχαν συμβεί. Η αστυνομία αναζητά τον σύζυγό της.

