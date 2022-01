Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - πατροκτόνος: Σε ψυχιατρική κλινική ο 24χρόνος

Λόγω αυτού δεν θα οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα όπως αναμενόταν.

Σε ψυχιατρική δομή νοσηλεύεται, φρουρούμενος, ο 24χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 56χρονου πατέρα του, σε οικισμό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως έγινε γνωστό, αυτό αποφασίστηκε κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές λόγω της κατάστασης της ψυχικής του υγείας.

Κατά συνέπεια, ο 24χρονος δεν θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και πιθανόν να εκδοθεί εις βάρος του ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή για να δρομολογηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο η διαδικασία της απολογίας του, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ο 56χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα, την κοιλιά και σε άλλα σημεία του σώματος του.

Ο 24χρονος προσήχθη αρχικά από αστυνομικούς για ζημιά που προκάλεσε στην τζαμαρία βενζινάδικου στη Χαλκιδική, όπου στο μεταξύ είχε μεταβεί μετά την πράξη του, και εξεταζόμενος αποκάλυψε ότι δολοφόνησε τον πατέρα του.

