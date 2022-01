Ιωάννινα

Ιωάννινα: Δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές

Οι δύο αδερφές εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι τους. Φως στα αίτια θανάτου των δύο γυναικών αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Νεκρές μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν πριν από λίγο δύο αδελφές 79 και 83 ετών, οι οποίες ζούσαν μόνες τους στο Ωραιόκαστρο Πωγωνίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια, ενώ απαντήσεις για τα αίτια αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Η αστυνομία κάνει έρευνες και για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου ο οποίος αγνοείται από χθες.

