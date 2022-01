Λάρισα

Λάρισα: Φορτηγάκι.. παρανάλωμα του πυρός!

Στιγμές αγωνίας για τον οδηγό του οχήματος.

Παρανάλωμα του πυρός έγινε φορτηγάκι – ψυγείο μεταφοράς κρεάτων έξω από τη Λάρισα.

Στιγμές αγωνίας πέρασε ο οδηγός του οχήματος.

Στον τόπο του συμβάντος στον δρόμο Λάρισας – Συκουρίου έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα και πραγματοποίησαν την κατάσβεση.

Ωστόσο, οι φλόγες είχαν πάρει μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα το φορτηγάκι να καεί ολοσχερώς. Το ευτύχημα είναι ότι ο οδηγός πρόλαβε να απομακρυνθεί από το φλεγόμενο όχημά του και δεν έπαθε το παραμικρό.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (26.01.2022) και τη σχετική έρευνα για τα αίτια ανέλαβε η πυροσβεστική.

