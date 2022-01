Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Εισαγγελική έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών (εικόνες)

Πώς δρουν οι διακινητές αδιαφορώντας για το ότι βρίσκονται σε ΑΕΙ. Βίντεο - ντοκουμέντο από το ΑΠΘ.



Έρευνα για διακινητές ναρκωτικών που δρουν ανενόχλητοι στο πανεπιστημιακό κάμπους της Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε από την αστυνομία η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Αφορμή στάθηκε δημοσίευμα σε τοπική ιστοσελίδα που κατέγραψε τη δράση διακινητών ναρκωτικών, μέρα μεσημέρι, στην πλατεία Χημείου του ΑΠΘ.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα αφενός για την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων και αφετέρου για τη διερεύνηση του αδικήματος της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών και όποια άλλη πράξη προκύψει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, περίπου 7-8 άτομα, οι περισσότεροι φορώντας κουκούλες και μάσκες προστασίας για τον κορονοϊό, κρύβοντας έτσι τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πλατείας Χημείου, προκειμένου να έχουν το νου τους και αν γίνουν αντιληπτοί από κάποιον που δε πρέπει, να ειδοποιήσουν και να μετακινηθούν. Μάλιστα, δε διστάζουν να πλησιάσουν ανθρώπους που περπατούν στην πλατεία και με ένα χαρακτηριστικό… σφύριγμα τους κάνουν γνωστό ότι μπορούν να βρουν ναρκωτικά.





«Σχεδόν τρία χρόνια μετά την κατάργηση του ασύλου, επιβεβαιώνεται ότι όσα μας έλεγε η τότε κυβέρνηση, η πρυτανεία κλπ., ήταν προσχηματικά, όπως κατήγγειλαν άλλωστε τότε οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, αφού όχι μόνο δεν καταπολεμήθηκαν περιστατικά εγκληματικότητας αλλά συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι στα πανεπιστήμια μας», τόνισε στο GRTimes.gr, η Παρασκευή Τσεκούρα, μέλος του φοιτητικού συλλόγου του τμήματος Γεωπονίας.

Πηγή: grtimes.gr

