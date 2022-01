Ηράκλειο

“Ελπίδα” - Αρκαλοχώρι: “Έμπαζαν” νερά τα κοντέινερ των σεισμόπληκτων (εικόνες)

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα από την «Ελπίδα» στον οικισμό των σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι.

Μετά το δύσκολο Σαββατοκύριακο, οπότε και έμειναν με …μισή θέρμανση -αφού τα κλιματιστικά δεν λειτουργούσαν και στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για την εύρεση σομπών, τις οποίες μάλιστα αναγκάστηκαν να ανάβουν σε χαμηλή τάση για να μην μείνουν χωρίς ρεύμα– και την τοποθέτηση γεννήτριας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση, νέα προβλήματα προέκυψαν χθες το βράδυ.

Όπως ανέφεραν άνθρωποι που διαμένουν στους οικίσκους, κάποια κοντέινερ «έμπαζαν» νερά, με τους ίδιους να τονίζουν πως ένιωσαν για μια ακόμη φορά αβοήθητοι.

Δυσκολίες παρατηρήθηκαν επίσης και με νεφροπαθείς αλλά και άτομα με προβλήματα υγείας που έπρεπε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και της έντονης χιονόπτωσης που έχει δημιουργήσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι των οικίσκων συγγενείς των ασθενών κινητοποιήθηκαν και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο με αγροτικά οχήματα.

πηγή: creta24.gr

