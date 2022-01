Ηράκλειο: Πτώμα ξεβράστηκε σε παραλία

Ηράκλειο

Το πτώμα εντόπισε πολίτης και ενημέρωσε τις Αρχές.



Το πτώμα ενός άνδρα που βρισκόταν στο σημείο που σκάει το κύμα στην παραλία Καρτερού στο Ηράκλειο, εντόπισε το μεσημέρι πολίτης που ενημέρωσε την Αστυνομία.

Άμεσα ενημερώθηκε και το λιμεναρχείο και λιμενικοί έσπευσαν στο σημείο. Το πτώμα που σύμφωνα με τον λιμενάρχη Ηρακλείου βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη, μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ όπου θα διεξαχθεί νεκροψία -νεκροτομή.

Σύμφωνα με τον λιμενάρχη Εύθυμη Δουβή, «αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που μπορούμε να πούμε, ή να κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια ταυτοποίησης. Θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο που σχετίζεται με τα αγνώστου ταυτότητας ανευρεθέντα πτώματα και θα δούμε εάν υπάρξει κάποια ταυτοποίηση» πρόσθεσε.

