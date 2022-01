Σέρρες

Σέρρες - Απόπειρα βιασμού: Ελεύθεροι με όρους οι δυο νεαροί

Η αρχική καταγγελία της 20χρονης και η διαφορετική εκδοχή που έδωσε κατά την κατάθεσή της στην ανακρίτρια.



Στην ανακρίτρια Σερρών απολογήθηκαν σήμερα και αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, ένας 24χρονος και ο 20χρονος ετεροθαλής αδελφός του, που κατέστησαν κατηγορούμενοι για απόπειρα βιασμού, ύστερα από καταγγελία της 20χρονης πρώην συντρόφου του πρώτου.

Στις απολογίες τους αρνήθηκαν την πράξη και, κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκαν ότι η 20χρονη προέβη στην καταγγελία για να εκδικηθεί τον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, για την απόφασή του να χωρίσουν.

Είχε προηγηθεί η εξέταση της κοπέλας από την ανακρίτρια κατά την οποία φέρεται να ανασκεύασε την προανακριτική της κατάθεση, παρουσιάζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, διαφορετική εκδοχή ως προς το αρχικώς καταγγελλόμενο περιστατικό.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα τα δύο αδέλφια αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνισή - μία φορά το μήνα - στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους).

Εις βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού, ενδοοικογενειακή απειλή, έργω εξύβριση και κλοπή(καταγγέλθηκε ότι έκλεψαν το κινητό της τηλέφωνο).

Σύμφωνα με την αρχική εκδοχή της καταγγελίας, το περιστατικό συνέβη μέσα σε αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού κατά την επιστροφή τους από τη Θεσσαλονίκη προς τις Σέρρες.

