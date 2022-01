Δωδεκανήσα

Κορονοϊός – Ρόδος: Χειροπέδες σε γονείς που δεν στέλνουν το παιδί τους σχολείο

Διαδοχικά τα περιστατικά με γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο και βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.

Σε ρητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν από την Εισαγγελέα Υπηρεσίας το απόγευμα της Τετάρτης οι γονείς ενός 12χρονου κοριτσιού που συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου διότι δεν την έστελναν στο σχολείο.

Πιο συγκεκριμένα το απόγευμα της 26ης Ιανουαρίου 2022 οι γονείς εμφανίστηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου για να εξεταστούν στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που παρήγγειλε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για παράβαση του νόμου περί υποχρεωτικότητας φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο.

Εξεταζόμενοι υποστήριξαν ότι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και προβλημάτων υγείας της κόρης τους δεν την έστειλαν φέτος στο σχολείο αλλά ούτε και προτίθενται να την στείλουν για φοίτηση στο δημοτικό σχολείο.

Την προσεχή Δευτέρα θα δικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου ο πατέρας ενός 10χρονου παιδιού που συνελήφθη πρώτος διότι ομοίως δεν το έστελνε στο σχολείο.

Συγκατηγορούμενη του ήταν και η σύζυγος του και μητέρα του παιδιού αλλά η υπόθεση διαχωρίστηκε για εκείνη και παραπέμφθηκε σε ρητή δικάσιμο την 4η Μαρτίου 2022. Το Δικαστήριο αναμένει βεβαίωση ότι το παιδί έχει ξεκινήσει εκ νέου την φοίτηση του στο σχολείο.

Επίσης, πριν από λίγες μέρες, οι γονείς ενός τετράχρονου αγοριού συνελήφθησαν στη Ρόδο, ως κατηγορούμενοι για την παράβαση του νόμου περί υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο, καθώς δεν έστελναν το παιδί τους στο σχολείο επειδή έπρεπε να φοράει μάσκα λόγω των μέτρων για τον κορoνοϊό.

