Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί έπεσε θύμα ληστείας από ζευγάρι

Ο 47χρονος οδηγήθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Υπό την απειλή μαχαιριού και χρήση σωματικής βίας δύο άγνωστοι λήστεψαν οδηγό ταξί, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο 47χρονος οδηγός κατήγγειλε την εις βάρος του ληστεία στην Άμεση Δράση και απευθύνθηκε στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αργά το βράδυ της Τετάρτης παρέλαβε δύο πελάτες -έναν άνδρα και μία γυναίκα- από τη Μενεμένη, οι οποίοι ζήτησαν να τους μεταφέρει στα Διαβατά. Όταν έφτασαν στον προορισμό τους, όπως ανέφερε ο καταγγέλλων, τον λήστεψαν και του απέσπασαν 500 ευρώ, ενώ στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν.

Αναμένεται η επίσημη κατάθεσή του στην αρμόδια αστυνομική Αρχή για να ξεκινήσουν οι έρευνες.

