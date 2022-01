Θεσσαλονίκη

Βιασμός – Θεσσαλονίκη: Οι τοξικολογικές εξετάσεις καθορίζουν τις εξελίξεις

Τα δυο σημαντικά ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις, που θα πάρει στα χέρια της σήμερα, η ανακρίτρια.

Εν αναμονή των τοξικολογικών αποτελεσμάτων της 24χρονης που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου, στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η 5η τακτική ανακρίτρια, η οποία διερευνά την υπόθεση.

Τα αποτελέσματα, που θα κρίνουν την περαιτέρω εξέλιξη της δικαστικής έρευνας, αναμένεται να παραδοθούν έως αργά το απόγευμα στην ανακρίτρια, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Εντός του ίδιου φακέλου θα βρίσκεται και η έκθεση με το πόρισμα του καθηγητή Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ Νίκου Ράικου, ο οποίος ορίστηκε πραγματογνώμονας για την υπόθεση.

Αξιολογώντας τις αναλύσεις των δειγμάτων ούρων της 24ωρης -τόσο αυτές που διενεργήθηκαν στο εργαστήριο του ΑΠΘ όσο κι εκείνες που εστάλησαν στην Ελβετία- ο καθηγητής στην έκθεσή του θα δώσει απαντήσεις σε δύο κρίσιμα ζητήματα: αφενός για τυχόν ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών (είτε κλασικές, είτε συνθετικές και παραισθησιογόνα) και αφετέρου για τους δείκτες αλκοόλης.

Στο μεταξύ, η ανακρίτρια συνεχίζει να λαμβάνει μαρτυρικές καταθέσεις και στο πλαίσιο αυτό εξέτασε τις προηγούμενες μέρες τον άνδρα που φέρεται να προσκάλεσε την 24χρονη στο πάρτι, όπως επίσης κι ένα ακόμη άτομο που συμμετείχε σ' αυτό.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η παράλληλη (εισαγγελική) έρευνα για τυχόν δράση κυκλωμάτων μαστροπείας και το τελευταίο 24ωρο είδε το φως της δημοσιότητες μία ακόμη καταγγελία, παρόμοια με αυτή που προσκόμισε στη Δικαιοσύνη ο ποινικολόγος Νίκος Διαλυνάς, επικαλούμενος τα στοιχεία γυναίκας - καταγγέλλουσας.

