Βόλος: Νέες συλλήψεις αρνητών γονέων που δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο

Συνεχίζονται οι συλλήψεις αρνητών γονέων που δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο

Δυο γονείς συνελήφθησαν χθες (27-01-2022) από την Αστυνομία του Βόλου, διότι δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο, όπως προέκυψε από την προκαταρκτική εξέταση της Ασφάλειας Βόλου, μετά από την Εισαγγελία έρευνα.

Οι συγκεκριμένοι γονείς κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας στην Ασφάλεια Βόλου.

Είναι η τρίτη κατά σειράν σύλληψη γονέα που αρνείται να στείλει το παιδί του στο σχολείο φοβούμενος τον κορονοϊό και τις συνέπειές του, παρά το γεγονός, ότι η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική, ακόμα και για τα νήπια.

Εξαίρεση λαμβάνουν όσα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι οι αστυνομικοί οδήγησαν μητέρα 4χρονου αγοριού στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, για να δικαστεί καθώς το παιδί της δεν φοιτά στα προνήπια.

Η μητέρα υποστήριξε πως προφύλασσε το παιδί της από τον κίνδυνο του κορονοϊού, αφού η αγωνία της είναι μεγάλη, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει και ότι προσπαθεί κατά διαστήματα να στέλνει το παιδί της στην τάξη και για να εγκλιματίζεται και για να προσαρμόζεται στο σχολικό περιβάλλον.

Ανέφερε ότι επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού της και παράλληλα κατέθεσε αποδεικτικά έγγραφα για τα προβλήματα υγείας του παιδιού της. Η μητέρα του 4χρονου αγοριού κρίθηκε τελικά αθώα από το Δικαστήριο, μετά και την εισήγηση του Εισαγγελέα.

Επίσης, χθες το μεσημέρι συνελήφθη άλλη μια μητέρα, το παιδί της οποίας φέρεται ότι δεν επιτρέπει στο παιδί της την φοίτηση με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσει μια τάξη λόγω απουσιών, με αποτέλεσμα να παραμείνει στην ίδια τάξη, ώστε να την επαναλάβει.

Η συγκεκριμένη μητέρα που θα οδηγηθεί σήμερα στο Αυτόφωρο φέρεται να μην έχει πάει το παιδί της στο δημοτικό από πέρυσι με αποτέλεσμα να μείνει στην ίδια τάξη ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.

Οι παραπάνω συλλήψεις δεν είναι οι μόνες, αφού θα ακολουθήσουν ενδεχομένως και άλλες, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που παρήγγειλε η εισαγγελία Βόλου και διενεργεί η Ασφάλεια Βόλου από τα τέλη του περασμένου μήνα, αφορούν συνολικά σε 15 περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν από το σχολείο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέδωσε η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας στην Εισαγγελία.

