Καβάλα: Κάνουν μάθημα κουκουλωμένοι με κουβέρτες (εικόνες)

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα επιτάσσουν ανοιχτά παράθυρα αλλά το κρύο είναι τσουχτερό και οι μαθητές μαζί με τα βιβλία φέρνουν και κουβέρτες από το σπίτι.

Μετά από μία ολιγοήμερη παύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην κορύφωση της κακοκαιρίας «Ελπίδα», οι μαθητές και της Καβάλας επέστρεψαν στα θρανία. Ωστόσο, οι χαμηλές θερμοκρασίες επιμένουν…

Με τα υγειονομικά πρωτόκολλα να ορίζουν υποχρεωτικό το ανοιχτό παράθυρο καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, όσο και να «καίνε» τα καλοριφέρ, δεν επαρκούν για να ζεσταθούν τα παιδιά.

Σε Γυμνάσιο της Καβάλας, τις τελευταίες μέρες οι μαθητές φέρνουν στην τάξη από το σπίτι τους… κουβέρτες (!) με τις οποίες κουκουλώνονται για να μπορέσουν να «βγάλουν» το μάθημα.

