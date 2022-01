Κοζάνη

Κοζάνη: Εισαγγελική παρέμβαση για την έγκυο με το νεκρό έμβρυο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία της γυναίκας που κυοφορούσε νεκρό βρέφος και οι κινήσεις από τα νοσοκομεία.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κοζάνης, προκειμένου να διερευνηθεί εάν τελέστηκαν αδικήματα στην υπόθεση της 41χρονης εγκύου η οποία, σύμφωνα με καταγγελίες, απευθύνθηκε για επείγουσα περίθαλψη στα νοσοκομεία Πτολεμαΐδας και Κοζάνης χωρίς να βρει ανταπόκριση.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2021 η έγκυος γυναίκα, ύστερα από υπόδειξη του γιατρού που την παρακολουθούσε απευθύνθηκε στο νοσοκομείο Κοζάνης αρχικά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές ενέργειες για το νεκρό έμβρυο που κυοφορούσε, χωρίς να δοθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Η εγκυμονούσα, με ενυπόγραφη ανοικτή επιστολή της, περιέγραψε τα όσα αντιμετώπισε εκείνες τις ημέρες στα δύο νοσοκομεία.

Μετά την δημοσιοποίηση του γεγονότος ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ, Παναγιώτης Μπογιατζίδης, έδωσε εντολή για έρευνα του περιστατικού και ακολούθως ο διοικητής του νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, Σταύρος Παπασωτηρίου, διέταξε ΕΔΕ. Σύμφωνα με την διοίκηση έχει ήδη προσέλθει και έδωσε κατάθεση για την περιπέτειά της η παθούσα, ενώ, όσοι από τους γιατρούς ή νοσηλευτικό προσωπικό κατονομάζονται από την 41χρονη, έχουν ήδη κληθεί για να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Το έκτακτο περιστατικό με την εγκυμονούσα αποκάλυψε την έλλειψη αναισθησιολόγου για τα δύο νοσοκομεία της ΠΕ Κοζάνης. Ειδικότερα, το νοσοκομείο Κοζάνης διαθέτει δύο αναισθησιολόγους, σε βαθμίδα διευθυντή και το Μποδοσάκειο Πτολεμαΐδας, μόλις ένα αναισθησιολόγο. Έτσι, άλλοτε 8 κι άλλοτε 10 ημέρες το μήνα τα δύο νοσοκομεία βρίσκονται χωρίς αναισθησιολόγο για την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών. Μόλις πριν από μια εβδομάδα, σε μετεγχειρητική επιπλοκή που παρουσίασε 16χρονος και που χρειάστηκε να χειρουργηθεί άμεσα, κλήθηκε κατεπειγόντως στο νοσοκομείο Κοζάνης ο συνταξιούχος αναισθησιολόγος και δημοτικός σύμβουλος, Αθανάσιος Δερμιτζάκης, ο οποίος ανέφερε το γεγονός στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Χάρις Τσεβεκίδης, χορήγησε στο κ. Δερμιτζάκη την ειδική άδεια για να προβεί ως συνταξιούχος σε ιατρική πράξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Αποπλάνηση 14χρονης: Σύλληψη 40χρονου μετά από φωτογραφία σε ξενοδοχείο

Βιασμός ανήλικης - 14χρονη: ο ιερέας μου ζητούσε γυμνές φωτογραφίες

“Ελπίδα” – Βλάχος για Αττική Οδό: μην περιμένουν μεγάλες αποζημιώσεις οι πολίτες