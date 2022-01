Ιωάννινα

Ιωάννινα: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα (εικόνες)

Το αγροτικό φορτηγάκι, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα 60 μέτρων. Ποια η κατάσταση υγείας των ατόμων που επέβαιναν.

Άγιο φαίνεται να είχαν ένας πατέρας με τον γιο του, όταν το αγροτικό αυτοκίνητο που επέβαιναν, έπεσε σε χαράδρα 60 μέτρων, κοντά στην Μπαλντούμα.

Ο γιος, επικοινώνησε με τις αρχές και έτσι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για τη διάσωσή τους.

Οι δύο άνδρες, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με τραύματα, μετά τον απεγκλωβισμό τους το απόγευμα της Παρασκευής και δε φαίνεται να διατρέχουν κίνδυνο.

