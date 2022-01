Λέσβος

Καρά Τεπέ: Φωτιά στο Κέντρο Υποδοχής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες τυλίχθηκε μία σκηνή στον καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο.

'Αμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η οποία κατέσβησε φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη σκηνή στον καταυλισμό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 7:30 σήμερα το απόγευμα.

Η σκηνή είχε «διαμερισματοποιηθεί» και σε αυτόν έμεναν 40 αιτούντες άσυλο οι οποίοι και απομακρύνθηκαν χωρίς τραυματισμούς και τοποθετήθηκαν σε νέο χώρο διαμονής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα από υπερθέρμανση καλωδίων που χρησιμοποιήθηκαν σε θερμαντικό σώμα.

Φωτογραφία, βίντεο: nealesvou.gr, stonisi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πρόταση Μομφής - Τασούλας: Δεκτό το αίτημα του ΚΙΝΑΛ

Φάλαινα στον Άλιμο - Μήλιου: λίγες ελπίδες να επιβιώσει το κήτος (βίντεο)

Κορονοϊός – Πάτρα: Στη ΜΕΘ βρέφος λίγων μηνών