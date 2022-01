Λάρισα

Λάρισα: Mάνα και κόρη “ξάφριζαν” ηλικιωμένους

Με ποιο τρόπο αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από ηλικιωμένους

Στη φυλακή οδηγήθηκαν χθες μάνα και κόρη που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας με αφορμή τις απάτες σε βάρος ανυποψίαστων ηλικιωμένων, από υποτιθέμενους γιατρούς που ζητούν χρήματα για χειρουργικές επεμβάσεις μετά από ατυχήματα.

Οι δύο γυναίκες υπήκοοι Βουλγαρίας, 50 και 32 ετών αντίστοιχα, καταδικάστηκαν χθες από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας με ποινές φυλάκισης 5 ετών και 3,6 ετών αντίστοιχα (χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα) αφού τΐς προάλλες, με την ίδια απάτη απέσπασαν 12.000 από δύο θύματά τους, σε Λάρισα και Καρδίτσα.

Σε ένα δικαστήριο που χαρακτηρίστηκε από τις καταθέσεις δύο ηλικιωμένων γυναικών – θυμάτων οι οποίες βρέθηκαν σε κατάσταση σύγχυσης από το φορτικό τηλεφώνημα του απατεώνα και τελικά, σε κατάσταση σοκ, πείστηκαν και έδωσαν τις οικονομίες μιας ζωής αλλά και όσα χρυσαφικά είχαν στο σπίτι τους μόνο και μόνο για να χειρουργηθεί το παιδί τους.

Είναι τέτοια η ψυχολογική πίεση που ασκούν οι απατεώνες στα υποψήφια θύματά τους, που στις εφημερίες των Νοσοκομείων της Λάρισας καταγράφονται περιστατικά ηλικιωμένων που μεταβαίνουν έντρομοι στα Επείγοντα και αναφτούν το παιδί τους το οποίο είναι «σοβαρά τραυματισμένο» και χρειάζεται επειγόντως χειρουργείο.

Οι απάτες με το πρόσχημα των τροχαίων αποτελούν «γάγγραινα» για τους ηλικιωμένους ενώ ως «Λερναία Ύδρα» εμφανίζονται οι γυναίκες – «εισπράκτορες». Ενώ από την περασμένη Τρίτη είχαν συλληφθεί μάνα και κόρη, προχθές Πέμπτη συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα, με το κύκλωμα των απατεώνων να δρα αδιαλείπτως.

Η 55χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», συνελήφθη σε ραντεβού – «παγίδα», ενώ σε ειδική τσέπη στον κόρφο της έκρυβε λίρες χρυσαφικά και χρήματα που απέσπασε από άλλους ηλικιωμένους.

Οι «εισπράκτορες» είναι γυναίκες από τη Βουλγαρία που χρησιμοποιεί το δίκτυο των απατεώνων ως «αναλώσιμες» για να εισπράττουν τα χρήματα από τα θύματά τους.

Οι οποίες γυναίκες κρατούν για λογαριασμό τους ένα μικρό «μερίδιο», όπως αναφέρθηκε χθες στο δικαστήριο, ενώ τα υπόλοιπα τα μεταφέρουν στη Βουλγαρία και τα παραδίδουν σε σημείο που θα τους υποδειχθεί, στην πόλη Ρούσε.

πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία

