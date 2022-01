Εύβοια

Εύβοια: Γλίστρησε στο μπάνιο και σκοτώθηκε

Τον άτυχο άνδρα τον βρήκαν δύο μέρες μετά. Σοκαρισμένοι η οικογένεια και οι φίλοι του.

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στο Αλιβέρι.

Ένας ηλικιωμένος ήταν νεκρός στο μπάνιο του για 2 ημέρες, σε μια λίμνη αίματος, πριν αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, φίλοι του 70χρονου αναφέρουν ότι είχε πέσει και είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται πως την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο, έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι και να χάσει τη ζωή του.

Η τραγική είδηση έσκασε σαν βόμβα στην τοπική κοινωνία, καθώς ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην πόλη.

Τα αίτια του θανάτου του διερευνά η αστυνομία.

Πηγή: evima