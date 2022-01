Ημαθία

Ημαθία: Νεκρός από φωτιά σε σπίτι

Ένας άνδρας έχασε την ζω'η του απο φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του. Πώς σώθηκε η σύζυγός του.

Η σορός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε από πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφη οικία στη Νάουσα Ημαθίας.

Περίπου στις 03:15 τα ξημερώματα, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στο σπίτι επί της οδού 17ης Οκτωβρίου, στη Νάουσα. Στο σημείο έσπευσαν οτκώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Σύμφωνα με την Π.Υ. ηλικιωμένη γυναίκα που κατάφερε να βγει από το σπίτι ενημέρωσε τους πυροσβέστες ότι ο σύζυγός της ήταν εντός της οικίας. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο έχουν προκληθεί μεγάλες υλικές ζημιές στην κεραμοσκεπή το μέσο πάτωμα, η καταστροφή είναι σχεδόν ολοσχερής.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν απο το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

