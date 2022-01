Κακοκαιρία - Σκιάθος: Υδροστρόβιλο προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι (βίντεο)

Μαγνησία

Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος ορατός για αρκετή ώρα στη θαλάσσια περιοχή της Σκιάθου.



Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος ήταν ορατός για αρκετή ώρα αργά το απόγευμα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή της Σκιάθου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Οι υδροστρόβιλοι δημιουργούνται τέτοια εποχή, σχεδόν κάθε χρόνο, λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας, κάτι όμως που για την περιοχή μας δεν ειναι συνηθισμένο, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα.

Το εντυπωσιακό βίντεο φιλοξενείται στο Forecast Weather Greece.

