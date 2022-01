Ηράκλειο

Συλλήψεις για κάνναβη στο Ηράκλειο

Αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά με δύο συλλήψεις. Τι εντόπισαν οι Αρχές στα σπίτια και τα αυτοκίνητα των συλληφθέντων.

Συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου , από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, δύο άτομα εκ των οποίων ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός, που κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή του Δήμου όπου εντοπίστηκαν να κινούνται με δύο Ι.Χ αυτοκίνητα. Σε έλεγχο που έγινε στα οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες περιέχουσες δύο κιλά και εκατό εξήντα πέντε γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ, ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στη συνέχεια, από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε ζυγαριά ακριβείας. Επίσης κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η προανάκριση διενεργείται από Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

