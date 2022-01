Αχαΐα

Πάτρα - Τροχαίο: Σύγκρουση αυτοκινήτου με τρένο (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Αυτοκινήτο τράκαρε με τρένο του Προαστιακού. Η απροσεξία του οδηγού που παρολίγο να αποβεί μοιραία...

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το τρένο του Προαστιακού στη διάβαση της ΑΒΕΞ.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του οχήματος, με τις ζημιές στο ΙΧ να είναι εμφανείς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι προστατευτικές μπάρες είχαν κατέβει κανονικά, αλλά ο οδηγός δεν τις είδε με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να περάσει, ενώ ερχόταν το τρένο.

Στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση με το τρένο να έχει κλείσει την οδική κυκλοφορία, ενώ άμεσα κλήθηκε η ΕΛΑΣ.

