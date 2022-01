Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τους έπιασαν πάνω στο.. αλισβερίσι των ναρκωτικών

Αγρία καταδίωξη σημειώθηκε για την ακινητοποίηση και τη σύλληψη πέντε ατόμων, για την ποσότητα κοκαΐνης που είχαν και οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα στον Ανακριτή.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, υπήρξε καταδίωξη, για να μπορέσουν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου να τους συλλάβουν.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, οι άνδρες του ΤΔΝ Ηρακλείου είχαν πληροφορίες ότι ένας 39χρονος από την Αλβανία κι ένας 49χρονος Ηρακλειώτης κατέχουν ποσότητες κοκαΐνης, τις οποίες διακινούν με το αυτοκίνητο του δεύτερου, ενώ ως χώρο αποθήκευσης χρησιμοποιούν το δωμάτιο ενός σπιτιού που ανήκει σε ένα 53χρονο που τους το έχει παραχωρήσει.

Μετά από παρακολούθηση οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν τις σχετικές πληροφορίες και διαπίστωσαν ότι ο 39χρονος φιλοξενείται στο σπίτι του 53χρονου στην περιοχή των Δειλινών.

Μάλιστα, πριν από μερικούς μήνες στη συγκεκριμένη οικία είχε γίνει και πάλι έφοδος της Αστυνομίας καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι υπήρχαν σε αυτό κρυμμένες ποσότητες ηρωίνης. Από την παρακολούθηση του σπιτιού διαπιστώθηκε ότι σε αυτό πήγαινε συχνά ο 49χρονος Ηρακλειώτης και σχεδόν πάντα έφευγε μαζί με τον 39χρονο από την Αλβανία, για να «σπρώξουν» ποσότητες κοκαΐνης.

Τις τελευταίες ημέρες οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η κινητικότητα στο σπίτι σταμάτησε, γεγονός που το απέδωσαν στο ότι δεν υπήρχαν πλέον ναρκωτικά εκεί και περίμεναν νέες προμήθειες. Πράγματι το πρωί της περασμένης Πέμπτης εντοπίστηκε να προσεγγίζει το σπίτι στα Δειλινά ένας 25χρονος Ηρακλειώτης, κάτοικος Αθηνών.

Στην πλάτη είχε περασμένη μια σχολική τσάντα, ενώ βλέποντάς τον ο 49χρονος που βρισκόταν στο σπίτι, του έκανε νόημα να έρθει προς το μέρος του. Στο σπίτι ο 25χρονος έμεινε 5 λεπτά, στη συνέχεια μπήκε σε ένα ταξί που είχε καλέσει και τον περίμενε και αναχώρησε για το αεροδρόμιο.

Εκεί ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο και στοιχεία που έδειχναν ότι είχε ταξιδέψει ακτοπλοϊκώς από Πειραιά, ενώ είχε επίσης κλείσει και εισιτήριο για να αναχωρήσει για την Αθήνα αεροπορικώς.

Αμέσως μετά αποφασίστηκε να γίνει έρευνα στο σπίτι στα Δειλινά όπου βρίσκονταν ο 39χρονος από την Αλβανία, ο 49χρονος Ηρακλειώτης συνεργός του και ο 53χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού. Κάποια στιγμή κι ενώ έφευγε από το σπίτι ο 49χρονος, πλησίασε την οικία ένας άλλος Αλβανός, ηλικίας 44 ετών που έχει απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τη στιγμή που οι δύο προαναφερθέντες ετοιμάζονταν να προχωρήσουν σε αγοραπωλησία, ο 49χρονος αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, φώναξε «μπάτσοι» και άρχισαν και οι δύο να τρέχουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να αποφύγουν τη σύλληψη. Και οι δυο ακινητοποιήθηκαν λίγα μέτρα παρακάτω, ο Ηρακλειώτης μάλιστα πρόλαβε να ρίξει ποσότητα κοκαΐνης στο έδαφος, την οποία και θα έδινε στον 44χρονο από την Αλβανία, όπως πιστεύουν οι Αρχές.

Λίγο πριν οι αστυνομικοί μπουν στο σπίτι για να κάνουν έρευνα ο 39χρονος Αλβανός που βρισκόταν εκεί προσπάθησε να διαφύγει, βγαίνοντας από άλλη είσοδο, αλλά τελικώς ακινητοποιήθηκε, αν και χρειάστηκε να παλέψουν μαζί του οι αστυνομικοί, καθώς αντιστεκόταν σθεναρά. Στο σπίτι μέσα βρέθηκε ο 53χρονος ιδιοκτήτης του, ο οποίος επίσης συνελήφθη , ενώ ζυγαριές και ναρκωτικά βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα.

