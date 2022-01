Μαγνησία

Κορονοϊός - Βόλος: Άγριο ξύλο.. για πιστοποιητικό εμβολιασμού!

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε μπαρ του Βόλου, καθώς έπεσε άγριο ξύλο για ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού!





Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φασαρία ξέσπασε για τον έλεγχο πιστοποιητικού εμβολιασμού σε μπαράκι στη συνοικία της Νεάπολης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 42χρονος άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δύο περιπολικά της Αστυνομίας είχαν φτάσει νωρίτερα στο σημείο και προσήγαγαν τους εμπλεκόμενους στο αστυνομικό τμήμα, ώστε να ασκηθούν τα νόμιμα.

