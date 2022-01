Κορινθία

Κόρινθος: Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς (βίντεο)

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην παλαιά Εθνική Οδό Ισθμού – Επιδαύρου, στη διασταύρωση στα Ίσθμια Κορινθίας.





Από τη σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα, έχασαν τη ζωή τους δύο επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα, μια 53χρονη και ο 63χρονος οδηγός, ο οποίος εξέπνευσε στο χειρουργείο του νοσοκομείου Κορίνθου.

πηγή: korinthostv.gr

