Θεσσαλονίκη - Κτηματολόγιο: Ατελείωτες ουρές από τα ξημερώματα

Οι ουρές στο κτηματολόγιο συνεχίζονται και η ταλαιπωρία του κόσμου είναι πολύωρη

Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν από τις 03.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 30 Ιανουαρίου στο Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης.

Πολίτες, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι επιδίδονται, όπως μαρτυρούν οι ίδιοι, σε έναν απίστευτο αγώνα, προκειμένου να πάρουν σειρά σε αυτή τη λίστα των πολιτών για να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου που ανοίγουν τις πόρτες τους στις 08:30.

Όπως έλεγαν οι πολίτες, έρχονται από τα ξημερώματα, γράφουν το όνομά τους στο χαρτί, πηγαίνουν σπίτι τους και επιστρέφουν λίγο πριν τις 08:00 για να πιστοποιήσουν ότι δεν άλλαξε κάτι στη λίστα.

Αυτό τονίζουν ότι γίνεται εδώ και έναν χρόνο και ζητούν οι διαδικασίες να γίνονται ηλεκτρονικά για την αποφυγή της ταλαιπωρίας, ενώ την Παρασκευή αναφέρθηκαν ακόμη και λιποθυμίες.

πηγή: ΕΡΤ

