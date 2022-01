Μαγνησία

Βόλος: Ο Δήμος θα αποζημιώσει οδηγό

Η αποζημίωση ήταν αυτό που ζητούσε και περίμενε εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο

Είχε την ατυχία να παρκάρει σε ένα σημείο που εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε λάθος. Ο οδηγός βρήκε το αυτοκίνητό του, σε άθλια χάλια, κίνησε τις διαδικασίες για να πάρει αποζημίωση και πλέον ένα χρόνο μετά, μαθαίνει τα ευχάριστα.

Αποζημίωση ύψους 1.470,96 ευρώ καλείται να καταβάλλει ο Δήμος Βόλου σε δημότη που είδε το αυτοκίνητό του να καταστρέφεται όταν κλαδιά από δέντρο έπεσαν πάνω σε αυτό.

Το περιστατικό είχε γίνει στις 10 Φεβρουαρίου του 2021. Ο ιδιοκτήτης του ΙΧ, είχε σταθμεύσει το όχημά του στη συμβολή των οδών Βασάνη και Αλεξάνδρας. Συνεργείο της Διεύθυνσης Πρασίνου έκανε εργασίες κλαδέματος δέντρων, όταν κλαδιά έπεσαν πάνω στο σταθμευμένο όχημα.

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, όπως βαθουλώματα στην οροφή του αυτοκινήτου και βαθουλώματα- γδαρσίματα στην πόρτα του συνοδηγού.

Το ύψος της αποζημίωσης καθορίστηκε στο ποσό των 1.470,96 ευρώ και έρχεται προς έγκριση στη σημερινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, στη μία το μεσημέρι.

