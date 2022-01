Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία τουριστικών λεωφορείων (εικόνες)

“Πλημμύρισε” από τουριστικά λεωφορεία η Θεσσαλονίκη. Διαμαρτυρία με κόρνες και μαύρα πανιά. Γιατί διαμαρτύρονται, τι ζητούν.

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης βγήκαν το πρωί της Δευτέρας τουριστικά λεωφορεία, με τους οδηγούς τους να διαμαρτύρονται για τα προβλήματα του κλάδου τους λόγω της πανδημίας.

Με κόρνες και μαύρα πανιά στους καθρέπτες των λεωφορείων, διαμαρτυρήθηκαν για τις σοβαρές επιπτώσεις που έφεραν στον κλάδο τους οι περιορισμοί λόγω του Covid.

Όπως λένε ιδιοκτήτες και οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, ο κλάδος τους έχει πληγεί σοβαρά τα τελευταία δύο χρόνια, με την πολιτεία να μην έχει λάβει κανένα μέτρο για τη στήριξή τους.

Οι ίδιοι ζητούν την άμεση οικονομική ενίσχυση από το κράτος αλλά και το πάγωμα των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορές για την περίοδο της πανδημίας αφού όπως καταγγέλλουν, τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να βεβαιώνονται οι οφειλές αυτές.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο thestival, ο Πρόεδρος Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας – Θράκης, Μιχάλης Πεζίκογλου, ο ΚΑΔ των τουριστικών λεωφορείων δεν έχει ενταχθεί ούτε στα τελευταία μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορούν να προχωρήσουν σε αναστολές εργασίας.

«Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε λάβει από το κράτος μόνο 3.500 ευρώ. Δεν φτάνουν ούτε για ένα εξάμηνο της ασφάλειας ενός λεωφορείου», υπογράμμισε ο κ. Πεζίκογλου.

«Είμαστε σταματημένοι εδώ και δύο χρόνια και δεν έχουμε καμία στήριξη. Έχουν απαξιώσει πλήρως τον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων», δήλωσε στο thestival ο Πρόεδρος Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας – Θράκης.

Η πορεία των τουριστικών λεωφορείων ξεκίνησε από τη Θέρμη. Τα λεωφορεία θα κινηθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και θα καταλήξουν στον Λευκό Πύργο. Μικρός αριθμός λεωφορείων θα κινηθεί προς το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, προκειμένου οι οδηγοί να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Νοτοπούλου: Το ποτήρι ξεχείλισε! – Η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τους ανθρώπους του τουρισμού

Δήλωση της τομεάρχη Τουρισμού της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή Α` Θεσσαλονίκης Κ. Νοτοπούλου

"Το ποτήρι ξεχείλισε!

Οι εργαζόμενοι στα τουριστικά γραφεία και λεωφορεία κλείνουν δυο χρόνια με μηδενικό έργο και εισοδήματα.

Η ανάγκη στήριξης του κλάδου των τουριστικών γραφείων και των λεωφορείων είναι επιτακτική.

Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος εδώ και δυο χρόνια εξαιτίας της πανδημίας αλλά και της μηδαμινής τουριστικής κίνησης την εορταστική περίοδο σε συνδυασμό με την αναστολή των σχολικών εκδρομών που έχουν επιβληθεί είναι εξαιρετικά δυσμενής και απαιτεί άμεσα οικονομικά μέτρα στήριξης.

Η κυβέρνηση τους γύρισε την πλάτη, ο κλάδος όμως δίνει μαζική απάντηση.

Η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη …".

