Μαγνησία

Βόλος: Με λυγμούς ανακοινώθηκε στον “αέρα” ο θάνατος του Βαλάντη Καπίτσα (βίντεο)

Θρήνος για τον αιφνίδιο θάνατο του εικονολήπτη και πατέρα ενός ανήλικου παιδιού.

Εν μέσω λυγμών ανακοίνωσε η δημοσιογράφος του Astra TV Σοφία Κοντοθανάση το θάνατο του συνεργάτης της, εικονολήπτη, Βαλάντη Καπίτσα.

Ο 50χρονος πατέρας ενός ανήλικου παιδιού κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να επανέλθει.

Ο αιφνίδιος θάνατός του προκάλεσε σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία του Βόλου.

Πηγή: onlarissa.gr

