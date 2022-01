Θεσσαλονίκη - Τροχαίο με εγκατάλειψη μοτοσικλετιστή

Θεσσαλονίκη

Οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε μοτοσικλετιστή και έφυγε. Πού και πώς τον εντόπισαν οι άνδρες της ΔΙΑΣ

Στη σύλληψη οδηγού ΙΧ προχώρησε η αστυνομία έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 στη συμβολή των οδών Αγγελάκη και Εγνατίας.

Ο 61χρονος οδηγός επιχείρησε να εγκαταλείψει τον τόπο του ατυχήματος, όπου το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε νεαρός, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του μοτοσικλετιστή.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα, κοντά στην πύλη εμπορίου της ΔΕΘ από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο εφημερεύον νοσοκομείο.

