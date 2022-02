Δωδεκανήσα

Κορονοϊός - Ρόδος: Αθώος ο πατέρας που δεν έστελνε τον γιο του σχολείο

Συγκατηγορούμενη του είναι και η σύζυγος του και μητέρα του παιδιού, η οποία παραπέμφθηκε σε ρητή δικάσιμο.



Αθώος ελλείψει δόλου κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου ο πατέρας ενός 10χρονου παιδιού που δεν το έστελνε στο σχολείο.

Συγκατηγορούμενη του είναι και η σύζυγος του και μητέρα του παιδιού αλλά η υπόθεση διαχωρίστηκε για εκείνη και παραπέμφθηκε σε ρητή δικάσιμο την 4η Μαρτίου 2022.

Στο δικαστήριο προσκομίστηκε εξάλλου βεβαίωση ότι το παιδί έχει ξεκινήσει εκ νέου την φοίτηση του στο σχολείο ενώ γνωστοποιήθηκε ότι πλέον υποστηρίζεται και από παιδοψυχολόγο.

Οι γονείς ενός 10χρονου αγοριού, όπως απεκάλυψε η «Δημοκρατική» συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου την 20η Ιανουαρίου στη Ρόδο, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, καθώς δεν έστελναν το παιδί τους στο σχολείο επειδή έπρεπε να φοράει μάσκα λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό.

Ειδικότερα, το απόγευμα της 20ης Ιανουαρίου μετέβησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, οι γονείς ενός 10 αγοριού, ηλικίας 43 ετών ο πατέρας και 44 η μητέρα, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση μετά από τη γνωστοποίηση ότι το παιδί τους δεν φοιτά στο σχολείο από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Οι γονείς στο πλαίσιο της εξέτασής τους, ανέφεραν ότι λόγω της συνθήκης του κορονοϊού και επειδή το παιδί αντιμετωπίζει κρίσεις πανικού εξαιτίας της χρήσης μάσκας, δεν το έστειλαν κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο, ωστόσο υποστήριξαν ότι σκόπευαν να το στείλουν το προσεχές χρονικό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα ο πατέρας του παιδιού επεσήμανε ότι εφέτος έγινε η εγγραφή του παιδιού για την Πέμπτη Δημοτικού στο 14ο Δημοτικό σχολείο αλλά το παιδί δεν πήγε καθόλου γιατί πέρυσι όταν του ανακοινώθηκε ότι θα πρέπει να φορά μάσκα, πανικοβλήθηκε και έτσι αποφάσισαν με την σύζυγο του να μην το στέλνουν στο σχολείο.

Παρακολουθούσε τα μαθήματα κανονικά μέσω του webex και σε συνεργασία με την δασκάλα του κατάφερε να ολοκληρώσει την τάξη, χωρίς να πάρει βαθμούς και χωρίς να χάσει την χρονιά από απουσίες.

Το παιδί του, όπως είπε, πάσχει από κρίσεις πανικού και έχει υποστεί σοβαρό επεισόδιο τον Σεπτέβριο. Υπέβαλαν έτσι υπεύθυνη δήλωση στη διευθύντρια του σχολείου και της ανακοίνωσαν ότι δεν θα στείλουν το παιδί στην τάξη αλλά θα του παραδίδει μαθήματα δασκάλα κατ’ οίκον.

Ο πατέρας είπε ότι είχε σκοπό να στείλει το παιδί στο σχολείο αλλά λόγω της έκτασης των κρουσμάτων το ανέβαλε. Ο ίδιος είπε ότι είναι υπέρ της μάσκας, δεν έχει κάνει το εμβόλιο αλλά σκέφτεται να το κάνει.

