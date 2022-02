Λάρισα

Λάρισα: Χιόνισε στα ορεινά χωριά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ποδαρικό» στο νέο μήνα με χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες σε ορεινά χωριά της Λάρισας.



Οι κάτοικοι στο χωριό Λιβάδι, στη Λάρισα, ξύπνησαν σήμερα το πρωί βλέποντας το χιόνι, να έχει σκεπάσει τα πάντα γύρω τους.

Ττην πρώτη μέρα του Φεβρουαρίου, οι κάτοικοι του χωριού Λιβάδι στην Ελασσόνα, έκαναν «ποδαρικό», στο νέο μήνα με χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες.

Η χιονόπτωση είχε ξεκινήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες και σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν και το υψόμετρο των 1200 μέτρων, «έντυσαν» το χωριό στα λευκά.

Ωστόσο, και τα υπόλοιπα ορεινά χωριά της Λάρισας, είναι χιονισμένα και επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το χιονισμένο Λιβάδι Ελασσόνας στη Λάρισα

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ρόδος: Αθώος ο πατέρας που δεν έστελνε τον γιο του σχολείο

Εμβόλιο - Γεωργαντάς: Ποιοι θεωρούνται ανεμβολίαστοι χωρίς την τρίτη δόση

Καμπουράκης: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο σπίτι του