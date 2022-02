Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε βιτρίνα καταστήματος (εικόνες)

Δείτε την τρελή πορεία του αυτοκινήτου που μπήκε μέσα στο κατάστημα, σκορπίζοντας τον τρόμο.

Σοκάρει το βίντεο με ατύχημα που έγινε στην Αλεξανδρούπολη και δείχνει ένα αυτοκίνητο να καρφώνεται σε τζαμαρία καταστήματος στη διασταύρωση των οδών Μαζαράκη και Ανατολικής Θράκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αυτοκίνητο κατέβαινε τη Μαζαράκη την ώρα που άλλο διερχόμενο όχημα που κινούνταν επί της Αν. Θράκης δεν το είδε με αποτέλεσμα να το χτυπήσει στο πίσω μέρος. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω στο πεζοδρόμιο και μέσα στο κατάστημα.

Από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου τραυματίστηκε ο καταστηματάρχης ενώ από θαύμα γλίτωσαν οι δύο άνδρες που βρίσκονταν έξω, στο δρόμο.

Ο ένας από αυτούς, μιλώντας στο lamianow.gr, δήλωσε σχετικά, «περιμέναμε να έρθει το φορτηγό να ξεφορτώσουμε και καθόμασταν στον ήλιο μιας και είχε πολύ κρύο προκειμένου να ζεσταθούμε. Ξαφνικά είδαμε το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μας. Ειλικρινά γλιτώσαμε από θαύμα, ακόμη και τώρα που έχω δει τόσες φορές το βίντεο δεν ξέρω πως γλιτώσαμε. Το παιδί που δουλεύει στο εσωτερικό του καταστήματος τραυματίστηκε από την πρόσκρουση στην τζαμαρία, ευτυχώς όχι σοβαρά. Εμείς γλιτώσαμε από θαύμα. Ήταν πραγματικά σοκαριστικό».





