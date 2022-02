Ρεθύμνου

Ρέθυμνο Τροχαίο με παράσυρση εργαζομένων

Δύο άτομα παρασύρθηκαν από αυτοκίνητιο, ενώ εκτελούσαν έργα στο δρόμο. Ο ένας διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν νωρίτερα το πρωί σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Κυριάννας Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληφορορίες, οι δύο εργαζόμενοι απασχολούνταν σε εργολαβία του ΟΑΚ και εκτελούσαν εργασίες στην άκρη του δρόμου, όταν παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν, ο ένας μάλιστα σοβαρά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το όχημα απομακρύνθηκε αρχικά από το σημείο, ωστόσο επέστρεψε λίγο αργότερα.

Οι δυο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου και παραμένουν ο ένας διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ενώ ο δεύτερος με ελαφρύτερο τραυματισμό.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή του οδηγού του οχήματος.

Πηγή: goodnet.gr

